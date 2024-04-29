В убийстве украинских военных в Германии обвинили гражданина России

МИД Украины сообщило о насильственной смерти для военнослужащих ВСУ, проходивших реабилитацию в ФРГ.По данным украинских дипломатов, найденные убитыми мужчины 1987 и 2001 годов рождения, найденные 27 апреля с колото-резанными ранами, были военнослужащими ВСУ, находившимися на реабилитации в одном из немецких лечебных центров неподалеку от Мюнхена.