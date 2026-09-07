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Царьград

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CIES включил "Зенит" в топ-10 клубов по стабильности состава

CIES включил "Зенит" в топ-10 клубов по стабильности состава

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) включил петербургский "Зенит" в первую десятку европейских клубов с самым стабильным составом.

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