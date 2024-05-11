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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Тайский суп с креветками и рисовой лапшой

Как приготовить тайский супчик с креветками, рисовой лапшой и карри? Мы предлагаем вам простой рецепт вкусного супа для всей семьи! Ингредиенты Креветки (очищенные) 500 г чеснок 2 зубчика лук 1 шт морковь 2 шт зеленый лук по вкусу кинза по вкусу куриный бульон 1 л кокосовое молоко 400 мл порошок ….

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