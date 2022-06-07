Машинист украл 500 литров горючего из движущегося локомотива в Приморье

Машинист украл 500 литров горючего из движущегося локомотива в Приморье

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело по факту кражи дизельного топлива с локомотива. Машинист и помощник машиниста во время рабочей поездки сливали горючее.

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