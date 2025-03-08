📹❗️Интересное видео подготовки операторов БПЛА "Ланцет" ("Изделие 52") к боевой работе. Запечатлен детализированный процесс сборки изделия с размещением на ПУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Интересное видео подготовки операторов БПЛА "Ланцет" ("Изделие 52") к боевой работе. Запечатлен детализированный процесс сборки изделия с размещением на ПУ.