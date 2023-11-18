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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бурмистров забил впервые с 20 января. Форвард «Спартака» забросил шайбу «Ладе»

32-летний нападающий поразил ворота «Лады» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Стоит отметить, что в последний раз Бурмистров забивал гол в КХЛ 20 января 2023 года.

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