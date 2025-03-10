Длинные майские и июньские выходные, россияне получат дополнительные дни отдыха Юлия ЧелкановаПравительство России приняло решение о переносе нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта в более тёплую пору года, что позволит жителям страны насладиться дополнительными днями отдыха в конце весны и начале лета.