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Царьград

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Украина временно прекратит работу погранпунктов при воздушной тревоге

Украина временно прекратит работу погранпунктов при воздушной тревоге

Андрей Демченко сообщил, что на Украине погранпункты при воздушной тревоге могут временно прекращать работу на всех участках границы.

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