Украина временно прекратит работу погранпунктов при воздушной тревоге

Андрей Демченко сообщил, что на Украине погранпункты при воздушной тревоге могут временно прекращать работу на всех участках границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Генерал Рохлин за...
- Груздев сообщил о...
- Г Школьники Екатери...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым