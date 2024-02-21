Появились новые видео постапокалиптического шутера с открытым миром, нелин...

Появились новые видео постапокалиптического шутера с открытым миром, нелинейным сюжетом и множеством способов прохожденияРазработчики из Paradark Studio опубликовали несколько новых геймплейных роликов ранней версии предстоящего постапокалиптического шутера с открытым миром ExeKiller.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)