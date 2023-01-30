Анонсирована версия Porsche 911 2023 от компании 1016 Industries. Автомобиль получил уникальный дизайн

Западное тюнинг-ателье поработало над спорткаром Porsche 911 2023. Сегодня американская компания 1016 Industries, специализирующаяся на доработке популярных моделей, представила свою модификацию культового немецкого спорткара Porsche 911 2023.
Западное тюнинг-ателье поработало над спорткаром Porsche 911 2023. Сегодня американская компания 1016 Industries, специализирующаяся на доработке популярных моделей, представила свою модификацию культового немецкого спорткара Porsche 911 2023.
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