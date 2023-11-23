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Уткин об интересе «Акрона» к хавеку 2Drots Манне: «Если Калешина кто-то заинтересовал, он точно посмотрел не один, а несколько матчей»

«Отзыв тренера «Акрона» о Манне – это важная веха. Если коротко – Калешин говорит о возможном приглашении Стаса в «Акрон» Проанализируем.

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