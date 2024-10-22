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Бойцов ВСУ, устроивших бунт под Курахово, перебросили в Курскую область

Бойцов ВСУ, устроивших бунт под Курахово, перебросили в Курскую область

Бригаду украинских военных отправили под Курск в наказание за бунт.Устроившую бунт бригаду ВСУ нашли, как наказать.

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