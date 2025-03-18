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Царьград

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Рубио угрожает Венесуэле новыми санкциями за отказ принимать депортированных

Рубио угрожает Венесуэле новыми санкциями за отказ принимать депортированных

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы Венесуэла принимала своих граждан, депортированных из США.

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