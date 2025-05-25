ИА "NEWSDUCK" МТ
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ИА "NEWSDUCK" МТ

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  • C Major
    так видно было изначально,что все затевалось для того,чтобы застолбить деньги(а по сути купить Украину за бесценок) и...Келлог в ярости: ...
  • Галина
    Они считают что приехали на сафари с шашлычком на природе: постреляли, поели, напились вискаря и рома и повалились др...Келлог в ярости: ...
  • Медведев Вл Ник
    Они всегда думали и думают, что война с Россией - это пикник!Келлог в ярости: ...

Келлог в ярости: Россия осмелилась бомбить американскую инфраструктуру… в Киеве

Келлог в ярости: Россия осмелилась бомбить американскую инфраструктуру… в Киеве

Вчерашний массированный удар России по Киеву и другим украинским городам вызвал бурю эмоций в Вашингтоне.

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Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
Они всегда думали и думают, что война с Россией - это пикник!
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3 час.
Галина
Они считают что приехали на сафари с шашлычком на природе: постреляли, поели, напились вискаря и рома и повалились дрыхнуть, а России не сметь им мешать и будить... Тем более стрелять в их сторону.... ХА-ха-ха.... УБЛЮДКИ шнурки не забудьте погладить когда в очередной раз вам прилетит привет, а то на тот свет лететь в не глаженых шнурках срамно....
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2 час.
CM
C Major
так видно было изначально,что все затевалось для того,чтобы застолбить деньги(а по сути купить Украину за бесценок) и территория с портами  и инфраструктуру для вывоза ископаемых,ввести флот под этим предлогом(или под предлогом натовских &quot;миротворцев&quot;, а мы в дураках..
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1 час.
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