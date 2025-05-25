Келлог в ярости: Россия осмелилась бомбить американскую инфраструктуру… в Киеве

Галина

Они считают что приехали на сафари с шашлычком на природе: постреляли, поели, напились вискаря и рома и повалились дрыхнуть, а России не сметь им мешать и будить... Тем более стрелять в их сторону.... ХА-ха-ха.... УБЛЮДКИ шнурки не забудьте погладить когда в очередной раз вам прилетит привет, а то на тот свет лететь в не глаженых шнурках срамно....