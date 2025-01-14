Жена плененного ВСУ под Купянском итальянца Ченни обратилась к властям РФ

Екатерина Ченни, супруга бывшего итальянского пиццайоло Джанни Ченни, взятого в плен украинскими военными в районе Купянска, обратилась за помощью к российским региональным властям, чтобы узнать о его судьбе.
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