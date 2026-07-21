Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет «Молнии» уничтожил дроноводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет «Молнии» уничтожил дроноводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 25-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотными аппаратами и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении.

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