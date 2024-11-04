Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность укрепления профессионального образования и подготовки квалифицированных работников

Шанхай, 4 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье призвал укреплять профессиональное образование и готовить квалифицированных работников для удовлетворения потребностей социально-экономического развития страны.
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