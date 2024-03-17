В Минприроды рассказали, что будут делать с обмелевшими реками

АНГЕЛ АНГЕЛ

Политика проводима Хуснуллиным в России как диверсиями и вредительством, саботажем не назовешь. То что его мафия крышует и организовывает неконтролируемый ввоз пришлых на территорию Росси знают все. Проводя градостроительную политику и переустройство России просто поражает. Отдавать территории пришлым и создавать их анклавы. Уничтожение малых городов и переселение населения в крупные города стало его целью, при этом какие это будут последствия его не интересует. То что Россия потеряла деревни, села, города уже и сколько благодаря таким «рачительным хозяевам» потеряет.еще можно только представить. То что концентрация населения в крупных городах при не дай бог военных действиях повлечет невосполнимы потери не только мирного населения, но и промышленных объектов будет трудно представит и они будут невосполнимы. Если вернуться к историческим фактам, что наши цари освобождали переселенцев переезжающих в Сибирь и други неосвоенные регионы, осваивать и обживать эти земли просто так, освобождая переселенцев от от налогов, раздавали им бесплатно земли для освоения. Равномерное расселение давало и равномерно использовать природные ресурсы водные, лесные, трудовые, промышленные, сельскохозяйственные и т.д. Миллионники, точнее клоповники стали некомфортны для проживания и их увеличение заставит строить водохранилища для запасов воды, вырубку лесов и т.д. Посмотрите на подмосковные реки Уча, Клязьма, Серебрянка и т.д. со всеми крупными городами они все мелеют и зарастают. В России нет проблем с землей. Нам надо вернуться к комфортной для проживания населения восстановлению деревень, сел, городов и строительству новых, для равномерного расселения населения,трудовых ресурсов, предприятий в зависимости от целесообразности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, равномерно проводить инфраструктурные и социальные объекты. А сейчас варварский подход, точнее вредительские решение проводимой политики в отношении народа, природы и т.д.