Bloomberg: Китай ускорил закупки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке Китайские компании-импортеры нефти резко ускорили закупки нефти м.
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Bloomberg: Китай ускорил закупки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке Китайские компании-импортеры нефти резко ускорили закупки нефти м.
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