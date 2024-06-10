"Заход сил НАТО через Чёрное море": Французы высадились в Одессе раньше срока

Военный аналитик рассказал, почему штурм Николаева и Одессы невозможен. Также стало известно, что именно в приморских городах планируется создание баз НАТО для обучения и обеспечения лётчиков F-16 всем необходимым: "Заход сил НАТО через Чёрное море".