‼️🇺🇸🇷🇺«Спасибо, Россия!» - Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива ▪️Выступая на предвыборном митинге республиканцев, президент США выразил благодарность Москве за поставки «миллионов и миллионов» тонн дизеля.