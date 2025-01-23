Трамп подписал указ о рассекречивании убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп начал выполнять обещания, которые дал в ходе предвыборной кампании. Так, 23 января он подписал указ, согласно которому будут рассекречены документы об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга-младшего.