Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Врач Гаврикин объяснил, как отличить тепловой удар от отравления в жару

Врач Гаврикин объяснил, как отличить тепловой удар от отравления в жару

В жаркую погоду крайне важно различать симптомы перегрева и отравления, поскольку ошибка может стоить здоровья, а попытка сбить температуру привычными жаропонижающими при тепловом ударе — серьёзно навредить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии