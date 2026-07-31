Врач Гаврикин объяснил, как отличить тепловой удар от отравления в жару

В жаркую погоду крайне важно различать симптомы перегрева и отравления, поскольку ошибка может стоить здоровья, а попытка сбить температуру привычными жаропонижающими при тепловом ударе — серьёзно навредить.
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