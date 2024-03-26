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Новости Тамбова

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В Тамбове на "кольце" столкнулись "Hyundai" и "Mitsubishi"

В Тамбове на "кольце" столкнулись "Hyundai" и "Mitsubishi"

ДТП произошло в Тамбове на улице Мичуринской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 43-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris" при движении по нерегулируемому перекрестку с круговым движением не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi Carisma" под управлением 28-летней женщины.

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