В Тамбове на "кольце" столкнулись "Hyundai" и "Mitsubishi"

ДТП произошло в Тамбове на улице Мичуринской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 43-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris" при движении по нерегулируемому перекрестку с круговым движением не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi Carisma" под управлением 28-летней женщины.