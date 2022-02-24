«Правда на нашей стороне»: Путин обратился к россиянам

«Уважаемые граждане России! Благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций своих предков», — начал Владимир Путин.
«Уважаемые граждане России! Благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций своих предков», — начал Владимир Путин.
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