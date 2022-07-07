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Худшее впереди? Экономисты спрогнозировали падение экономики РФ из-за санкций

Санкции могут обойтись экономике России от 6,4 до 11,5% спада в 2022 году в зависимости от разных сценариев развития кризиса, следует из работы экспертов Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, о которой рассказывает РБК.

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