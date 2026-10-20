Законодательство Германии не позволит BMW уволить рабочих без значительных компенсаций. Об этом рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
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