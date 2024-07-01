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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле десятки домов на сутки остались без горячей воды

В Барнауле десятки домов на сутки остались без горячей воды

Ограничение затронуло здания на улицах Антона Петрова, Попова, Островского, Георгия Исакова и Юрина В Барнауле десятки домов остались без горячей воды из-за начала капитального ремонта теплосети на улице Георгия Исакова, сообщили в СГК.

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