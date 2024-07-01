В Барнауле десятки домов на сутки остались без горячей воды

Ограничение затронуло здания на улицах Антона Петрова, Попова, Островского, Георгия Исакова и Юрина В Барнауле десятки домов остались без горячей воды из-за начала капитального ремонта теплосети на улице Георгия Исакова, сообщили в СГК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии