Население Японии сократилось, а количество иностранных жителей увеличилось до рекордного уровня

Население японских граждан сократилось самыми быстрыми темпами за всю историю, в то время как число иностранцев выросло до рекордного уровня и составило почти 3 миллиона человек, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду.
Население японских граждан сократилось самыми быстрыми темпами за всю историю, в то время как число иностранцев выросло до рекордного уровня и составило почти 3 миллиона человек, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду.
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