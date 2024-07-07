Рынок на Навагинской: плохо или хорошо? Прям на пешеходной зоне, с углублением внутрь зелёной зоны.
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Рынок на Навагинской: плохо или хорошо? Прям на пешеходной зоне, с углублением внутрь зелёной зоны.