Шойгу назвал главный фактор успешного отражения контрнаступления ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что сыграло главную роль в отражении контрнаступления ВСУ, в Ленобласти произошел крупный пожар в терминале «Новатэка», экс-президент США Дональд Трамп назвал страну свалкой.
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