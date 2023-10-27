Поля на Запорожском направлении превратились в кладбища техники ВСУ

Мониторинговые ресурсы подтверждают значительные потери техники ВСУ. Только на одном из основных направлений провального «контрнаступа» было уничтожено более 150 танков, БМП и бронеавтомобилей всех типов.
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