На государственной границе пресечена попытка незаконной миграции

Пограничники Западного регионального управления и Северного регионального управления под руководством прокуратур Унгенского и Бричанского районов и в сотрудники Единецкого территориального управления Службы информации и безопасности пресекли попытку незаконной миграции иностранных граждан через государственную границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии