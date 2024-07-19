«Я считала себя плохой матерью», — Лолита раскрыла, чем виновата перед дочерью

Лолита Милявская с момента рождения Евы столкнулась с проблемами воспитания особенного ребенка, но собралась с духом и сделала все возможное, чтобы ее любимая дочка получила лучшее образование, хорошее развитие и социализацию.
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