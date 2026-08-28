Глава РЭЦ Никишина: Россия нарастила экспорт сладостей до $2 млрд в 2025 году

Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%, превысив $2 млрд. Об этом РИА Новости заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
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