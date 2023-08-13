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Рахимов о 0:3 от «Ростова»: «Рубин» очень легко пропускает. Наступаем на одни и те же грабли»

Рахимов о 0:3 от «Ростова»: «Рубин» очень легко пропускает. Наступаем на одни и те же грабли»

– Сложилось впечатление, что «Ростов» просто перетерпел вашу команду. – Я думаю, что да. Потому что первые моменты были наши, их нужно было реализовать.

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