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Искусственный интеллект в инвестировании

Искусственный интеллект в инвестировании

Понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Он проникнул во многие сферы жизни, но что дает ИИ профессионалам фондового рынка — дополнительную возможность повысить доходность инвестиционного портфеля или породить новые, до сих пор неконтролируемые риски? Способен ли ИИ заменить финансового аналитика или портфельного управляющего? Стоит признать, что искусственный интеллект в целом и принципы его использования в частности являются логическим продолжением техник классического математического моделирования.

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