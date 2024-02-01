Искусственный интеллект в инвестировании

Понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Он проникнул во многие сферы жизни, но что дает ИИ профессионалам фондового рынка — дополнительную возможность повысить доходность инвестиционного портфеля или породить новые, до сих пор неконтролируемые риски? Способен ли ИИ заменить финансового аналитика или портфельного управляющего? Стоит признать, что искусственный интеллект в целом и принципы его использования в частности являются логическим продолжением техник классического математического моделирования.