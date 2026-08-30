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«Вы на ногах еле стоите». Евсеев отчитал игроков махачкалинского «Динамо» после поражения от «Рубина».

«Вы на ногах еле стоите». Евсеев отчитал игроков махачкалинского «Динамо» после поражения от «Рубина».

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к команде в раздевалке после матча 6-го тура РПЛ против «Рубина» (1:3).

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