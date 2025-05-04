Олеся Стамате: Никакие изменения не производились «с потолка»

Независимый депутат Олеся Стамате утверждает, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию реализации Закона об амнистии, а также проанализировать все этапы — от разработки и утверждения до реализации.
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