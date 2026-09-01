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Царьград

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F6 предупредила о взломах русских сайтов с 1 сентября 2026 года

F6 предупредила о взломах русских сайтов с 1 сентября 2026 года

Компания F6 предупреждает о повышенном риске взломов русских сайтов в доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года.

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