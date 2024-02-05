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Экс-замминистра Тука: В мае Зеленский лишится части своих полномочий

Экс-замминистра Тука: В мае Зеленский лишится части своих полномочий

Глава киевского режима Владимир Зеленский в мае лишится части своих полномочий. Об этом сообщил экс-заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Будет лучше, если он лишится головы!
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