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В Грузии объявлены в розыск 300 воюющих за ВСУ наемников

В Грузии объявлены в розыск 300 воюющих за ВСУ наемников

REUTERS Вчера 5K прочитали Помните, как в начале июля пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Запад готовит в Грузии новую "цветную революцию", которая должна была увенчаться очередным государственным переворотом.

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