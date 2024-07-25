REUTERS Вчера 5K прочитали Помните, как в начале июля пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Запад готовит в Грузии новую "цветную революцию", которая должна была увенчаться очередным государственным переворотом.
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