«Звезда Смерти» скрывает удивительную тайну: огромный подземный океан

Спутник Сатурна Мимас известен своим сходством со «Звездой Смерти» из фильма «Звездные войны». Но у него есть и еще одна интригующая особенность – подземный океан, скрытый под его ледяной и покрытой кратерами внешней оболочкой.
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