«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 млрд рублей

Суд выдал исполнительный лист на эту сумму.фото: rodnyeostrova.ru--> Рыбопромышленник Олег Кан, которого называют «крабовым королём», оставил долги на 336 млрд рублей, следует из базы судебных приставов и иных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии