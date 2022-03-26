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Форвард «Виннипега» Коннор набрал 20 очков в последних 10 матчах. У него 41+41 в 66 играх сезона

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор набрал 20 очков в последних 10 матчах.  Американец стал 6-м игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»), набиравшим очки в 10+ матчах подряд.

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