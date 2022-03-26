Форвард «Виннипега» Коннор набрал 20 очков в последних 10 матчах. У него 41+41 в 66 играх сезона

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор набрал 20 очков в последних 10 матчах. Американец стал 6-м игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»), набиравшим очки в 10+ матчах подряд.
Популярные статьи
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
- Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»
- Пименов об ударе Комличенко по голове Тюкавину: «Это ближе к пенальти. С другой стороны, Константин уже пробил»
Свежие комментарии