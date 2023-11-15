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Военное обозрение

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Американский репортер: ВВС США увеличили количество вылетов и дальность полетов стратегических бомбардировщиков на Ближнем Востоке

Американский репортер: ВВС США увеличили количество вылетов и дальность полетов стратегических бомбардировщиков на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты традиционно используют вооруженные конфликты в различных частях мира для усиления своего военного присутствие и демонстрации силы.

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