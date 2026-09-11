Четыре клуба из России сыграют в еврокубках в случае допуска в сезоне-2027/28

Четыре футбольных клуба из России смогут выступить в еврокубках в сезоне-2027/28, если УЕФА отменит отстранение команд.
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