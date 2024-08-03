Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей Тихонов
    Выгнать всех киргизов назад в кишлак, и выгнать эту территорию на хер из сообществаКиргизия угрожает...
  • Поля Русс
    Как же нам теперь жить без Киргизии БАЙСАЛОВЫХ в ЕАЭС?ОЙЁЙЁЙ...НЕ СМЕШИТЕ РОССИЮ....ВАЛИТЕ...РЕАЛЬНО... ХОТЬ ОСВОБОДИ...Киргизия угрожает...
  • лина любимцева
    Киргизия УЖЕ  сдается Западу и США.   Отдали США урановое  и редкоземельное  месторождения.  Так что, пусть Байсалов ...Киргизия угрожает...

Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

1. Накануне исполнилось 110 лет с начала Первой мировой войны. Телеграм-канал Историк-алкоголик разбирает старый, но очень устойчивый фрагмент немецкой пропаганды, согласно которому Россия якобы «напала» на Германию или как минимум «ввязалась» в «ненужную» нам войну (ссылка): Взрослые, вроде, люди годами пафосно повторяют небылицы придуманные в оправдание революции и предательского Брестского мира.

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