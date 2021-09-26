Охотники за новостями

60 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Бабиенко
    Мудрый человек сказал: "Я знаю то, что я знаю мало!" А дурак всегда видит в других наивных дурачков. В зеркало чаще с...Набиуллина вырази...
  • Владимир СВ
    При всех вопросахз к Зюганову и его команде обсуждать с Роджерсом КПРФ - Западло ... ибо сам Роджерс продажная девка ...Александр Роджерс...
  • Марина Кондратьева
    фон Бисмарк - поправочка!Набиуллина вырази...

Дуров рассказал, почему заблокировал «Умное голосование»

Дуров рассказал, почему заблокировал «Умное голосование»

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press   Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере во время выборов в Госдуму, чтобы сам Telegram продолжил функционировать.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Людмила Феоктистова (Юрьева)
Правильно сделал.

Картина дня

наверх