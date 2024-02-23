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Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Развитие логистических путей на восточном фланге НАТОЖелезная дорога НАТО для войны с Россией: страны Альянса наращивают логистические возможности на восточном флангеСтроящаяся железнодорожная магистраль Rail Baltica, которая пройдёт через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин (протяженность 870 км), включена в проект  ЕС «Военная мобильность».

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